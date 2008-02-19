Солана їде у Косово

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав’єр СОЛАНА сьогодні здійснить візит до Косово.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.

Під час візиту Х.СОЛАНА планує зустрітися з Президентом Косово Фатміром СЕЙДУ та прем’єр-міністром Хашимом ТАЧІ.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2008 року парламент Косово одностайно ратифікував Декларацію про незалежність краю.

Бєлград визнав акт про проголошення краєм незалежності недійсним і закликав міжнародне співтовариство "анулювати його як такий, що суперечить міжнародному праву". ЄС та Рада безпеки ООН поки що не змогли знайти одностайного рішення щодо Косово.