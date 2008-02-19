Серби спалили прикордонний пункт у Косово

Натовп сербів спалив прикордонний пост в Косово, повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на представника косовскої поліції.

Коли серби з тією ж ціллю попрямували до другого поста, в справу втрутилися миротворчі сили НАТО. У косовській поліції стверджують, що при розгромі прикордонних пунктів ніхто не постраждав.

Associated Press додає, що в одному з довколишніх сербських сіл була евакуйована школа. Її директорові подзвонили і пообіцяли зірвати в навчальному закладі ручну гранату.

Нагадаємо, що 17 лютого Косово в односторонньому порядку проголосило свою незалежність від Сербії. Більшість країн Євросоюзу, США, Афганістан, Албанія і ряд інших країн вже вирішили визнати нову державу. Сербія, Китай, Росія і деякі інші країни не визнають незалежність Косово.

Лента.ру