Парламент Косово заснував МЗС і поліцію

Парламент Косово прийняв перші декілька законів відповідно до статусу незалежної держави, передає ІТАР-ТАСС.

Серед них - рішення про заснування міністерства закордонних справ і поліції. Парламент затвердив також законодавчі акти, що стосуються громадянства й паспортів.

За словами прем`єр-міністра Косово Хашима ТАЧІ, міністерство закордонних справ "покликане встановити відносини з дружніми державами й сприяти розвитку економіки".

Депутати також законодавчо зафіксували норми, згідно з якими держава бере на себе захист православних храмів.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2008 року парламент Косово одностайно ратифікував Декларацію про незалежність краю.

Сербія визнала акт про проголошення краєм незалежності недійсним і закликала міжнародну спільноту "анулювати його як такий, що суперечить міжнародному праву".