Росія викрала співробітника естонської спецслужби

Лефортовський суд Москви санкціонував арешт співробітника МВС Естонії з тартуського департаменту поліції безпеки Эстона Кохвера, повідомляє Lenta.ru.

За версією ФСБ, Кохвер був затриманий співробітниками ФСБ у Псковській області. «У порушника вилучено: пістолет "Таурус" з патронами, грошові кошти в сумі п'яти тисяч євро, спецтехніку для здійснення прихованого аудіозапису, а також матеріали, які мають характер розвідувального завдання», - розповів представник ФСБ.

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