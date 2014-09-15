Агресія проти України обернеться Росії втратою 4 мільярдів євро туристичного ринку

Основними причинами падіння кількості туристів є анексія Криму, атака на пасажирський Боїнг і масштабні санкції, повідомляє КоммерсантЪ.

"Про скорочення на 15-25% турпотоку в Росії ще на початку травня написала The Wall Street Journal. Після введення повномасштабних санкцій і катастрофи малайзійського Boeing під Донецьком про це заговорили російські турагентства", - пише видання.

Так, "Тройка Тревел" поскаржилася на спад турпотоку з США, Австралії та ЄС на 30%, "Тарі Тур" оцінював зниження 55%. Від третини до половини втратили, за власним визнанням, "Ніка", "Балтік тревел" і багато інших.

"Загальне падіння дійсно коливається в межах 40-60%, як у випадку з туристами з Італії та Німеччини, але в окремих випадках доходить і до 90%, як у випадку з Іспанією", - розповів глава департаменту в'їзного туризму "КМП Груп" Олександр Макляровський.

Читайте також«Влада» Криму звинуватила Україну у відсутності туристівДо кінця літа зниження інтересу іноземних туристів визнали і круїзні компанії.

"З березня цього року продажі круїзних подорожей по Росії на зарубіжних ринках зупинилися майже повністю, - заявив нещодавно на засіданні Національної палати судноплавства глава найбільшої в Росії круїзної компанії "ВодоходЪ" Олександр Трофимов. - Через критичну ситуацію на внутрішньому ринку ніхто ці втрати, пов'язані з фактичним припиненням турпотоку іноземних туристів, компенсувати не зміг. Постраждалих багато: "Мостурфлот", "Ортодокс", Crand Circle Travel, Viking River Cruises, "Ленатурфлот". Зниження попиту можна оцінити в 40%, а значить, приблизно в стільки ж - і втрати прибутку".

Читайте такожДерждума Росії вирішила перетворити окупований Крим на гральну зонуДані про зниження турпотоку призводять також російські готельєри і оператори ділового туризму.

Володимир Канторович, перший віце-президент Асоціації туроператорів Росії, вважає, що до кінця року зниження турпотоку виллється у величезні збитки для всіх пов'язаних з інтуристами компаній, від авіаперевізників до ресторанів.

"Якщо із звичних 2-2,5 млн туристів (а ми вважаємо, що в рік в Росії саме стільки) до нас не приїде навіть половина, то втрати для економіки країни складуть приблизно €4 млрд", - говорить він.

Більше того, у наступному році очікується погіршення ситуації. З буклетів для туристів на наступний рік найбільших агентств світу - Thomas Cook і Nature One - тури по Росії зникли вперше за останні 20 років.

У той же час, за офіційними даними Росстату, в першій половині 2014 року Росію відвідало в десять разів більше туристів, ніж за аналогічний період 2013 року, - 10,7 млн.

Зростання турпотоку в десять разів пояснюється Олімпіадою і зміною методики підрахунку - Росстат вирішив враховувати не тільки туристичні візи, але і взагалі всіх іноземців, які в'їжджають у країну, за винятком власників студентських та робочих віз.