На Кубі сьогодні оголосять нового президента
10:52, 24 лютого 2008Світ
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На Кубі сьогодні офіційно буде оголошено ім`я нового президента, який займе місце Фіделя КАСТРО, що оголосив нещодавно про свою відставку.
Як повідомляє радіо «Свобода»,Національна асамблея назве новим лідером молодшого брата Фіделя - Рауля КАСТРО. Він виконував обов`язки глави держави протягом півтора року - після того, як Ф.КАСТРО переніс тяжку операцію.
З моменту перемоги кубинської революції в 1959 році Ф.КАСТРО був незмінним керівником країни і залишається найвпливовішою людиною на Кубі.
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