На Кубі сьогодні оголосять нового президента

На Кубі сьогодні офіційно буде оголошено ім`я нового президента, який займе місце Фіделя КАСТРО, що оголосив нещодавно про свою відставку.

Як повідомляє радіо «Свобода»,Національна асамблея назве новим лідером молодшого брата Фіделя - Рауля КАСТРО. Він виконував обов`язки глави держави протягом півтора року - після того, як Ф.КАСТРО переніс тяжку операцію.

З моменту перемоги кубинської революції в 1959 році Ф.КАСТРО був незмінним керівником країни і залишається найвпливовішою людиною на Кубі.