Бадрі Патаркацишвілі поховають у Тбілісі

Бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі буде поховано 28 лютого в Тбілісі, у дворі своєї резиденції.

Як передає "Газета.ру", згідно з поширеною грузинськими ЗМІ інформацією, тіло бізнесмена буде доставлене до Грузії 26 лютого.

Вчора соратники Б.Патаркацишвілі заявляли, що бізнесмен може бути похований в Англії, проте ця інформація не підтвердилася.

Як повідомлялося раніше, Б.Патаркацишвілі помер 12 лютого в своєму будинку в графстві Саррей, поблизу Лондона. Офіційною версією смерті названо серцевий напад.