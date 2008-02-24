Бадрі Патаркацишвілі поховають у Тбілісі
13:59, 24 лютого 2008Світ
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Тіло бізнесмена буде доставлене в Грузію
Бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі буде поховано 28 лютого в Тбілісі, у дворі своєї резиденції.
Як передає "Газета.ру", згідно з поширеною грузинськими ЗМІ інформацією, тіло бізнесмена буде доставлене до Грузії 26 лютого.
Вчора соратники Б.Патаркацишвілі заявляли, що бізнесмен може бути похований в Англії, проте ця інформація не підтвердилася.
Як повідомлялося раніше, Б.Патаркацишвілі помер 12 лютого в своєму будинку в графстві Саррей, поблизу Лондона. Офіційною версією смерті названо серцевий напад.
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