Майже третина росіян підтримують Марші миру

Про це свідчать дані опитування, проведеного російським Левада-центром.

Згідно з опитуванням, кількість росіян, які підтримують «марші миру», з весни практично не змінилася (28% у березні проти 29% у вересні).

Так, на питання "Чи підтримуєте Ви масові акції протесту проти російського втручання у внутрішні справи України ("Марші миру"), що відбуваються зараз у Росії?", відповіли "Безумовно підтримую" 6% респондентів, "Швидше підтримую" - 23%.

Читайте такожУ РФ створили антивоєнний рух. Планують працювати "м'яко", щоб не встигали "садити"Тільки 12% респондентів готові взяти участь у масових акціях протесту проти втручання у внутрішні справи України, якщо такі відбудуться. У цілому цей показник співпадає з готовністю протестувати з іншими політичними вимогами.

Половина опитаних (49%), як і раніше, не схвалює дані акції. 23% не визначилися з відповіддю.