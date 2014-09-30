У Грузії ексгумують тіло колишнього прем'єра Жванії

Як повідомив прокурор Реваз Надой, родина Жванії дала дозвіл на ексгумацію, яку проведуть іноземні експерти.

Віце-спікер парламенту Грузії Манана Кобахідзе заявила Радіо Свобода, що розслідування не пов’язане з політикою.

Прем’єр-міністра Грузії Зураба Жванію, одного з лідерів «Революції троянд», знайшли мертвим в ніч на 3 лютого 2005 разом із заступником губернатора одного з регіонів Раулем Юсуповим на конспіративній квартирі в Тбілісі.

Читайте такожУ Грузії заарештували банківські рахунки СаакашвіліТоді було заявлено, що причиною загибелі Жванія та Юсупова став нещасний випадок – отруєння чадним газом від опалювального приладу. Після приходу до влади в 2012 році коаліції «Грузинська мрія» почалося повторне розслідування обставин смерті Жванії.

У березні цього року в інтернеті з’явилися фото, які начебто демонструють синці на тілі Жванії.