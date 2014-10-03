Меркель говорила про Україну у промові до Дня німецької єдності

Вона підкреслила, що особливо необхідною є підтримка сусідніх із Євросоюзом країн, які поділяють західні цінності та хочуть іти своїм власним шляхом, передає DW.DE. Прикладами таких країн Ангела Меркель назвала Україну, Молдову та Грузію.

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Коли порушуються такі принципи, як свобода і самовизначення, на це необхідно давати чітку спільну відповідь, заявила канцлер, додавши, що на її думку, "санкції 28 країн-членів Євросоюзу проти Росії є такою чіткою відповіддю".

Між тим, вона підкреслила, що потрібно "тримати відкритими всі канали переговорів", і це не буде заважати діяти санкціям.

"Застосовуючи політику жорсткості, як і діалогу, ми й нині маємо обов'язок діяти силою права проти права сильнішого", - підсумувала канцлер. Водночас у своїй промові Ангела Меркель шанобливо відгукнулася про внесок Росії у возз'єднання Німеччини.