У Гонконзі поліція затримала 19 китайських «тітушок»

Поліція Гонконгу повідомила 4 жовтня про затримання 19 осіб, які брали участь у бійках і сутичках з демонстрантами. Сутички сталися в жвавому торговому кварталі Монгкок на півострові Коулун, коли з протестуючими студентами вступили в конфронтацію місцеві жителі, спробували розібрати їх барикади і витіснити з займаних перехресть та вулиць, повідомляє ТАСС.

На цьому тлі Федерація студентів Гонконгу відклала переговори з урядом.

Згідно з повідомленням поліції, "ними були зроблені належні спроби відновити порядок". Один із поліцейських повідомив, що в зіткненнях постраждали 18 осіб, включаючи шістьох офіцерів поліції.

За його словами, серед затриманих - кілька ймовірних членів злочинних угруповань - тріад. Для утихомирення призвідників поліцейським доводилося вдаватися до використання перцевого аерозолю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гонконзі місцевий "антимайдан" побив демонстрантів-демократів.

У даний час десятки маніфестантів продовжують осаджувати штаб-квартиру уряду в центральному районі Адмиралти. Ситуація там залишається спокійною.

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Ініціатори кампанії "Захопи Централ" вимагають проведення в 2017 році в Гонконгу прямих вільних виборів глави місцевої адміністрації, який до цього часу призначався підконтрольною Пекіну колегією вибірників. Під їх тиском центральна влада Китаю погодилися піти на поступки, затвердивши порядок проведення виборів, за якого мешканці зможуть самі віддати голоси за одного з кількох кандидатів, запропонованих і затверджених виборцями. Однак опозиція відкинула такий варіант і зажадала повної демократизації виборів в Гонконзі, який як спеціальний адміністративний район КНР наділений правами розширеної автономії за формулою "одна країна - дві системи".