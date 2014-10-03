Протести в Гонконгу: сторони погодилися на переговори

За кілька хвилин до півночі, коли минав термін ультиматуму, висунутий демонстрантами владі для відповіді на їхні вимоги, із заявою на прес-конференції виступив голова адміністрації Гонконгу Лян Чженьїн, повідомляє Радіо Свобода.

Він оголосив про призначення спеціального представника, який буде вести переговори з учасниками протестів, в основному студентами, від імені уряду.

Читайте такожУ Гонконзі з’явився свій "Антимайдан"За повідомленнями, це заява допомогла розрядити напружену ситуацію в Гонконгу, де відбувалися сутички демонстрантів з поліцією.

Учасники виступів, що отримали назву «Революції парасольок», вимагають проведення в 2017 році в Гонконгу прямих виборів голови адміністрації, якого досі призначала підконтрольна Пекіну колегія виборників.

Влада Китаю недавно затвердили процедуру, згідно з якою жителі Гонконгу можуть самі віддати голоси за одного з кількох кандидатів. Але пропонувати і затверджувати претендентів, за цією процедурою має та ж колегія виборників.