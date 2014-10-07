День білоруської вишиванки в Мінську завершився піснею про Путіна

Як повідомляє Радіо Свобода, на організованому на святі ярмарку мінчани могли придбати як традиційну вишиванку, так і її сучасну стилізацію. Свої твори тут представили також виробники сувенірів та прикрас з національним колоритом. Пройшли майстер-класи з вишивки і виробів із глини.

День вишиванки білоруські недержавні організації провели в рамках кампанії «Зробім лепш» («Зробимо краще»).

раніше президент білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий відправити білоруських миротворців на Донбас. Однак МЗС України відмовився розглядати таку пропозицію.