Поліція Гонконгу перейшла в наступ на опозиціонерів

Поліція Гонконгу перейшла в наступ на позиції опозиціонерів. Вранці в понеділок правоохоронці почали розбирати барикади і вивозити їх на вантажівках з центру міста.

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Як повідомляє кореспондент New York Times з місця подій, вранці у понеділок правоохоронці почали розбирати барикади і вивозити їх на вантажівках з центру міста, передає РБК.

Влада пояснила свої дії бажанням звільнити для проїзду транспорту Квинсвей - основну транспортну артерію Гонконгу, заблоковану опозиціонерами.

У спостерігачів склалося враження, що поліцейські перевіряли, наскільки рішуче будуть протистояти їм прихильники демократії. Барикади вони розбирали лише на одній стороні проспекту, не чіпаючи загородження, які захищали великі групи людей в масках.