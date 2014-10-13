Туреччина дозволила США користуватися своїми військовими базами

Про це повідомила радник президента США з національної безпеки Сьюзан Райс. Вона сказала, що Туреччина погодилася, щоб США використовували її військові бази для підготовки сил помірної сирійської опозиції і в якості плацдарму для операцій на території Іраку і Сирії, передає Бі-бі-сі.

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З середини вересня сили ІД ведуть наступ на курдське місто Кобані, розташоване в Сирії на кордоні з Туреччиною. З тих пір як ІД почала наступ на Кобані, там загинуло близько 500 осіб. Близько 200 тис. втекли до сусідньої Туреччини.

Туреччина сконцентрувала значну кількість військ уздовж кордону, проте в даний час відмовляється приступати до наземної операції в Сирії і не дозволяє курдам з Туреччини перетинати сирійський кордон. ІД заявляє, що хоче встановити так званий халіфат - держава, керована лише одним політичним і релігійним лідером на основі шаріату.