Курди захищають від ісламістів сирійське місто Кобані

Бойовики угруповання «Ісламська держава» пізно ввечері в суботу захопили частину пагорба, з якого можливий обстріл міста, але авіаудари зупинили просування ісламістів, поідомляє Радіо Свобода.

Місцевий чиновник Ідріс Нагсен сказав, що нападники були всього за кілометр від Кобані, і самого лише удару з повітря було недостатньо, щоб зупинити їх.

Читайте також100 тисяч курдів втекли з Сирії до Туреччини через наступ ісламістівБазована в Лондоні правозахисна організація Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що курдська жінка підірвала себе поблизу позицій ісламістів на схід від Кобані.

Центральне командування США повідомило, що американські військові здійснили три повітряні удари в Сирії 4 жовтня. Також 5 жовтня винищувачі, бомбардувальники і вертольоти використовувалися в шести нападах на бойовиків «Ісламської держави» в Іраку.