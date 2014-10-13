У Москві під судом відбувається одиночний пікет на підтримку Савченко (фото)

У Москві біля будівлі Басманного суду проходить одиночний пікет на підтримку української льотчиці Надії Савченко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, чоловік тримає плакат з написом "НАДЯ-Жанна д'Арк".

Читайте такожСьогодні до Москви прилетить мати Савченко, але вона не може зустрітися з донькою - адвокатПеред входом в будівлю суду чергує поліція, процеси мають намір висвітлювати велика кількість журналістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 мск Басманний райсуд Москви розгляне скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Водночас сьогодні, 13 жовтня, Савченко була доставлена в Москві до експертної установи для проходження стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту щодо такої експертизи.

Адвокат Савченко Микола Полозов вважає, що його підзахисну перевели із СІЗО до стаціонару саме сьогодні, в день суду, навмисно, і цей прийом направлений на утруднення доступу до правосуддя.

Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом.

Із середини липня вона перебувала під арештом у воронізькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви.

26 вересня Басманний райсуд переніс розгляд скарги захисту Савченко на 13 жовтня.