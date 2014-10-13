Росія запропонувала Абхазії об'єднати армії

Як повідомляє Дождь, текст документа опублікувало в понеділок, 13 жовтня, абхазьке інформагентство «Апсныпресс».

Стаття 5 договору «Про співпрацю та інтеграцію» передбачає створення об'єднаного угруповання військ Збройних сил РФ та Абхазії «для відбиття агресії (збройного нападу) у відповідності зі статтею 51 Статуту ООН, і формування органів управління цим угрупованням».

Читайте такожПутін намагається перетворити Донбас в Абхазію, щоб інвестори боялися йти в УкраїнуКрім того, договір передбачає створення спільної оборонної інфраструктури та спільні дії щодо охорони "державного кордону Абхазії".

Як повідомив "президент" Абхазії Рауль Хаджимба на зустрічі з депутатами парламенту республіки, проект договору підготувала російська сторона. Документ надійшов з Росії дипломатичними каналами.

Джерело в адміністрації президента Росії сказало «Ведомостям», що новий договір розширює і доповнює підписаний в 2008 році «великий договір Росії і Абхазії». Він заявив, що мови про обмеження суверенітету і незалежності Абхазії не йде і в Москві вважають, що більшість положень договору не викликають негативної реакції Сухумі.