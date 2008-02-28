У Росії чекали від Ющенка іншої оцінки стосунків з Москвою

Лідер російської партії Союз правих сил Микита БЄЛИХ упевнений, що російсько-українські відносини не можуть бути нормальними, поки в самій Росії не розпочнуться демократичні зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні під час дискусії «Українсько-російські відносини в європейському контексті», що проходила в рамках Міжнародного економічного форуму «Європа - Україна» в Києві.

За словами М.БЄЛИХ, сьогодні, слухаючи виступ Президента України Віктора ЮЩЕНКА на відкритті форуму щодо російсько-українських відносин, у нього склалася думка, що йдеться про інші країни. Лідер СПС вважає, що не можна назвати добросусідськими відносини між країнами, коли Росія заявляє про можливість перенацілення ракет на Україну, коли головним речником в українсько-російських відносинах з російського боку є прес-секретар «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

Також російський політик вважає, що про дружні відносини не свідчить і пропаганда в російських ЗМІ, що стосується негативних моментів в Україні. Зокрема, він підкреслив, що російські ЗМІ замовчують про економічне зростання України, збільшення інвестицій, а акцентують свою увагу на «політичному безладі, до якого привело нав`язування західної демократії». Він вважає, що все це свідчить про те, що Росія ставиться до України «як до овечки, яка тимчасово відбилася від отари».

М.БЄЛИХ підкреслив, що все це пов`язано з внутрішньою політикою в самій Росії, побудованій на авторитаризмі і постімперському синдромі. Тому він переконаний, що без внутрішніх змін у Росії поліпшення відносин не буде.

У той же час М.БЄЛИХ покладає надії на майбутні президентські вибори в Росії. Незважаючи на те, що він назвав ці вибори недемократичними, він вважає, що все ж таки є шанс на зміни на краще в країні після них. Він нагадав, що в Росії виключно президентська вертикаль влади, тому технічного Президента в країні бути не може: «У країні може бути технічний прем`єр, а технічного Президента бути не може. І підстав говорити, що МЕДВЕДЄВ гратиме роль маріонетки кілька років, не існує».

М.БЄЛИХ сказав, що у разі, якщо Дмитро МЕДВЕДЄВ, ставши Президентом Росії, піде шляхом демократичних та економічних реформ, СПС його підтримає в цьому.

У той же час інший російський політик Сергій МАРКОВ висловив іншу думку щодо українсько-російських відносин. Він вважає, що Україна і Росія мають продовжувати шлях економічної інтеграції. За його словами, тоді як Росія поважає суверенітет України, інші країни його порушують, і головна мета цих країн - не дати можливості Україні і Росії інтегруватися. «Спроба відірвати Україну від Росії негативно вплине на демократію в Росії», - сказав С.МАРКОВ.

Під час дискусії висловлювалися різні думки з приводу російсько-українських відносин, а модератор дискусії, представник московського Центру Карнеги Лілія ШЕВЦОВА запропонувала українському парламенту заснувати орден для російських політиків, які лякають Україну у зв`язку з її євроатлантичними планами «За сприяння Україні в її вступі до НАТО».