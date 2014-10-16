Путін і терористи ІД використовують одні і ті ж засоби - НАТО

Таку думку висловив заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу на форумі в рамках онлайнового проекту "Security| Jam", повідомляє РИА «Новости».

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«Неорадянський ревізіонізм пана Путіна і тероризм ІД мають свої відмінні риси. Але вони поділяють схожі методи - залякування і насильство - для досягнення схожої мети: заперечення демократії, толерантності та верховенства права як золотого стандарту міжнародних відносин», - заявив Вершбоу.