Влада Гонконгу готова до нових переговорів – BBC
11:40, 16 жовтня 2014Світ
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Влада Гонконгу заявляє, що готова до нових переговорів із демонстрантами вже наступного тижня.
REUTERS
За словами голови адміністрації Гонконгу Ляна Чженьїна, впродовж тижня влада вела переговори із лідерами студентських протестів через медіаторів, повідомляє BBC-Україна.
"Впродовж останніх кількох днів, і також сьогодні вранці, ми через третю сторону висловили студентам бажання якомога швидше, можливо, наступного тижня, почати діалог з метою обговорення загального виборчого права", - сказав пан Чженьїн.
У Гонконзі уже другу ніч тривають сутички між поліцією і активістами. Протестувальники намагаються блокувати головну дорогу в урядовому кварталі.
Демонстранти вимагають скасувати рішення Пекіна про призначення кандидатів на виборах 2017 року.
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