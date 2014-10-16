Влада Гонконгу готова до нових переговорів – BBC

За словами голови адміністрації Гонконгу Ляна Чженьїна, впродовж тижня влада вела переговори із лідерами студентських протестів через медіаторів, повідомляє BBC-Україна.

"Впродовж останніх кількох днів, і також сьогодні вранці, ми через третю сторону висловили студентам бажання якомога швидше, можливо, наступного тижня, почати діалог з метою обговорення загального виборчого права", - сказав пан Чженьїн.

У Гонконзі уже другу ніч тривають сутички між поліцією і активістами. Протестувальники намагаються блокувати головну дорогу в урядовому кварталі.

Демонстранти вимагають скасувати рішення Пекіна про призначення кандидатів на виборах 2017 року.