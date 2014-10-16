Протести в Гонконзі поновилися з більшою силою: поліція застосувала перцевий газ (фоторепортаж)

Як пише Reuters, люди зібралися біля будівлі поліції, щоб висловити своє невдоволення діями правоохоронців, які днем раніше побили члена опозиційної Громадянської партії Кена Цанг Кін-чіу.

Частина активістів вишикувалася в чергу для подання офіційних скарг у зв'язку з інцидентом.

У той же час, вчора влада пообіцяла застосувати покарання по відношенню до поліцейських, що застосували силу по відношенню до активіста.

Читайте такожВ Гонконзі затримали 45 протестувальників, які перешкоджали знесенню барикадМіж тим, станом на ранок на вулицях Гонгонга залишалося кілька сотень протестувальників і близько 50 поліцейських.

Довідка. Приводом для масових протестів жителів Гонконгу стала відмова китайських властей від проведення в 2017 році демократичних виборів глави адміністрації Гонконгу.