Шойгу "серйозно стурбований" "військовою операцією" США біля кордону РФ
00:12, 17 жовтня 2014Світ
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу "серйозно перейнявся" останніми заявами Пентагону про необхідність бути готовими мати справу з російською армією.
Шойгу "серйозно стурбована" "військовою операцією" США біля кордону РФ / Фото Міністерства оборони РФ
"Теза Чака Гейґела про необхідність підготовки американської армії до того, щоб мати справу з сучасними і боєздатними російськими збройними силами біля "порогу НАТО", викликає серйозну заклопотаність", - заявив Шойгу в четвер, пише РИА Новости.
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На думку Шойгу, такі заяви свідчать "про опрацювання Пентагоном сценаріїв операцій біля кордонів нашої країни". При цьому біля якого кордону і яких саме сценаріїв глава збройних сил РФ не уточнив.
Нагадаємо, раніше Міноборони США Чак Гейґел попередив, що Штатам потрібно бути готовими мати справу "з сучасною і боєздатною" російською армією.
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