Шойгу "серйозно стурбований" "військовою операцією" США біля кордону РФ

"Теза Чака Гейґела про необхідність підготовки американської армії до того, щоб мати справу з сучасними і боєздатними російськими збройними силами біля "порогу НАТО", викликає серйозну заклопотаність", - заявив Шойгу в четвер, пише РИА Новости.

Читайте такожПутін відкликає від кордону з Україною понад 17 тисяч військових

На думку Шойгу, такі заяви свідчать "про опрацювання Пентагоном сценаріїв операцій біля кордонів нашої країни". При цьому біля якого кордону і яких саме сценаріїв глава збройних сил РФ не уточнив.

Нагадаємо, раніше Міноборони США Чак Гейґел попередив, що Штатам потрібно бути готовими мати справу "з сучасною і боєздатною" російською армією.