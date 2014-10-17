У ЄС заявили, що продовження Путіним війни на Донбасі призведе до ще більших санкцій

Депутат Європейського парламенту від Латвії, віце-голова Європейської народної партії Сандра Калнієте заявляє, що продовження насильства і бойових дій на Донбасі призведе до запроваженя нових санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу в Києві.

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Калнієте нагадала про досягнуті раніше в Мінську домовленності про припинення вогню на сході України.

"Тим не менш, ми розуміємо, що насправді режим припинення вогню не дотримується, люди гинуть кожен день, а військові дії та конфлікти відбуваються кожного дня", - сказала Калнієте.

Вона наголосила, що хоче повідомити тим, хто відповідальний за насильство, що якщо "буде продовжуватися війна, то буде більше санкцій з боку Європейського Союзу".