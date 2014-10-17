Росія посилить контроль в аеропортах через Еболу

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу кабміну РФ.

Тим часом, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв вже провів нараду щодо ситуації та заходів, що вживаються у зв'язку з епідемією лихоманки Ебола в Західній Африці. На ній обговорювалася організація та медичні методи боротьби з поширенням лихоманки, підготовка медичних кадрів, посилення санітарно-карантинного контролю на кордоні, для чого в аеропортах буде встановлено додаткове спеціальне обладнання.

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Спалах геморагічної лихоманки, викликаної вірусом Ебола, почалася в лютому 2014 року в Західній Африці. На початку серпня у ВООЗ визнали, що спочатку хвороба не була сприйнята з належною серйозністю.

У свою чергу, Міністерство охорони здоров'я України ініціює створення Міжвідомчої робочої групи з контролю та протидії поширення вірусу лихоманки Ебола.