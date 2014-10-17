Диякон Кураєв: Росія приречена стати сателітом китайської політики

Про це заявив в інтерв'ю Ехо Москви диякон Андрій Кураєв, коментуючи рішення російської влади відкрити Далекий Схід для трудових мігрантів.

"Якщо за кримські події доводиться платити втратою партнерів, ринків і так далі в західному світі, то відповідно, компенсація приходить у формі того, що Росія приречена на те, щоб на найближчі десятиріччя стати сателітом китайської політики", - сказав Кураєв.

Читайте такожForbes: Реакція Путіна на санкції руйнує російську економіку, і Китай їй не допоможеТакож він критично поставився до імперської експансії та територіального розширення Росії.

"Сказати, що ні, ми зараз досягли межі історії, і особливо в Росії, тут точно нічого не буде змінювати, а якщо буде, то буде тільки зростати у всіх напрямках - це дуже наївне уявлення", - вважає Кураєв.

На його думку, достатньо подивитися на Сибір, який Росія за 300 років так і не спромоглася облаштувати.