В Росії 73-річну правозахисницю кинули за ґрати через розслідування смертей солдатів
03:43, 18 жовтня 2014Світ
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У Комітеті солдатських матерів м Будьоннівська і Будьоннівського району "Матері Прикум'я" пройшов обшук. Керівника цієї організації 73-річну Людмилу Богатенкову відправили у СІЗО, звинувативши у шахрайстві.
Богатенкова Людмила, правозащитница, РФ / Дождь
Як повідомляє на своїй сторінці в Facebook організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга", до понеділка із затриманою не зможе зв'язатися навіть адвокат.
Правозахисники однозначно розцінюють затримання та розміщення Богатенкової у СІЗО, як акт залякування через її діяльність.
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Жінка багато років активно захищає військовослужбовців, розкриваючи факти нелюдського поводження і тортур над солдатами строкової служби. Останні місяці вона розслідувала обставини загибелі російських військовослужбовців у липні-серпні 2014 року.
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