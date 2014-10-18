В Росії 73-річну правозахисницю кинули за ґрати через розслідування смертей солдатів

Як повідомляє на своїй сторінці в Facebook організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга", до понеділка із затриманою не зможе зв'язатися навіть адвокат.

Правозахисники однозначно розцінюють затримання та розміщення Богатенкової у СІЗО, як акт залякування через її діяльність.

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Жінка багато років активно захищає військовослужбовців, розкриваючи факти нелюдського поводження і тортур над солдатами строкової служби. Останні місяці вона розслідувала обставини загибелі російських військовослужбовців у липні-серпні 2014 року.