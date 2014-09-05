У мережі з'явився сайт для пошуку російських солдатів, які загинули, були поранені та зникли в Україні
09:51, 05 вересня 2014Наука та IT
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У РФ матері шукають своїх синів.
Нині на сайті - понад 100 прізвищ / mamasoldata.org
У мережі запустили ресурс, який покликаний допомогти у розшуку поранених, загиблих та зниклих безвісти російських солдатів в Україні.
"Солдатська мати" - громадянська організація, яка створена тоді коли російських хлопчиків-солдат почали відправляти на смерть в сусідню країну, коли в Ростов, Псков, Кострому, Санкт-Петербург приходить страшний "вантаж 200", передає ТСН.ua.
На сайті є такі категорії, як "загиблі" та "зниклі".
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Тут є фото бійців, їхні імена та прізвища, посилання на сторінки у соціальних мережах тощо.
На сайті є й коротка памʼятка, як знайти солдата і куди телефонувати.
«Мама солдата» – сайт із такою назвою запустили в Росії
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