У Таїланді туристичний катер зіткнувся з рибальським човном

Щонайменше дві особи пропали безвісти після зіткнення швидкохідного катера з туристами з рибальським човном у Адаманському морі в районі острова Пхі-Пхі в Таїланді. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

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За попередньою інформацією, 35 туристів були врятовані. Багато хто отримав поранення. Повідомляється, що на борту туристичного катери були громадяни Китаю, Південної Кореї та низки європейських країн.