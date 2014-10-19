У Таїланді туристичний катер зіткнувся з рибальським човном
18:18, 19 жовтня 2014Світ
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За попередніми даними, два туристи пропали безвісти, 35 - були врятовані, але багато хто отримав поранення.
В районі острова Пхі-Пхі катер з туристами зіткнувся з рибальським човном / google.com
Щонайменше дві особи пропали безвісти після зіткнення швидкохідного катера з туристами з рибальським човном у Адаманському морі в районі острова Пхі-Пхі в Таїланді. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.
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За попередньою інформацією, 35 туристів були врятовані. Багато хто отримав поранення. Повідомляється, що на борту туристичного катери були громадяни Китаю, Південної Кореї та низки європейських країн.
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