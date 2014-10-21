Під час пошуків невідомого підводного човна шведи виявили «підозрілі об'єкти»

Це вузький фіорд у стокгольмських шхерах, що межує з островом Ингарьо з півночі і островами Госьо і Эльо з півдня, повідомляє Радіо Свобода.

Як передає стокгольмський журналіст Ольга Максе, в районі пошуку знаходяться мінний тральщик, береговий корвет класу "Сундсваль", судно берегової охорони, корвет "Стокгольм" і штабне судно "Троссьо".

"Підозрілі об'єкти" лежать на дні без руху на відстані декількох сотень метрів один від одного, повідомляє газета "Свенська Дагбладет", журналісти якої знаходяться в місці пошуків.

Влада Швеції обмежила заборонену зону в районі пошуку як для цивільних суден, так і для преси. Одночасно з цим пошуки тривають і у відкритому морі в районі Данзигер Гатт, на виході з архіпелагу.

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Прес-служба збройних сил Швеції поки ухиляється від коментарів.

Раніше Швеція закрила повітряний простір над Стокгольмським архіпелагом через продовження пошуків невідомої субмарини, яка може належати Росії.

У той же час, експерти з оборони заявили, що сигнали, зафіксовані шведськими військовими в акваторії Стокгольмського архіпелагу, могла посилати російський надмалий підводний човен. На борту субмарини може перебувати спецпідрозділ.