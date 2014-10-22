Шторм "Ґонсало" вбив жительку Лондона
03:41, 22 жовтня 2014Світ
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У Великій Британії сильна негода - шторм викорчовує дерева
REUTERS
Одне з дерев, падаючи, убило жительку самого Лондона, передає ТСН.
Ще кілька людей травмовані. Стихія супроводжується сильним вітром, через який скасували рейси в аеропорту "Хітроу".
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Минулого тижня цей же шторм "Ґонсало" накоїв лиха на Бермудських островах. Після стихії довелося відновлювати світло для десятків тисяч будинків.
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