Російський депутат пропонує "стимулювати плідних чоловіків"

Про це депутат повідомив у середу, 22 жовтня, під час урядової години за участю віце-прем'єра уряду РФ з соціальної політики Ольги Голодець, передає канал Дождь.

"Багато чоловіків, не секрет, мають від двох і більше дітей від різних жінок, матерів, кожна з яких, у свою чергу, окремо не потрапляє під програму маткапіталу як однодітна та часом заміжня. Давайте стимулювати таких плідних чоловіків, щоб вони могли отримувати батьківський капітал, спрямовуючи його, в тому числі, і на сплату аліментів", - сказав депутат Жириновського.

Він нагадав, що багатодітним батькам не вистачає грошей.

Читайте такожРосійські депутати погодилися відшкодовувати втрати від санкцій з бюджету"Ви говорили про те, що ця проблема дуже актуальна. Багатодітним батькам просто не вистачає грошей. І давайте не будемо соромитися того факту, що шлюб вже давно перестав бути раз і назавжди, а населення нам треба збільшувати", - зазначив Селезньов.

У відповідь на цю пропозицію Голодець сказала, що ініціатива несподівана, але будь-яка несподівана ініціатива має право на розгляд.

Раніше 22 жовтня віце-прем'єр уряду РФ з соціальної політики повідомила, що загальна заборгованість російських аліментників становить близько ста мільярдів рублів, незважаючи на те, що їхня кількість скоротилася на 7%.