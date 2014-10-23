Путін заборонив молитися на вулицях Росії без дозволу
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який забороняє проводити релігійні обряди на вулицях країни без попереднього повідомлення місцевої влади.
Документ уточнює, що молитовні та релігійні збори, які вимагають забезпечення громадського порядку і безпеки, будуть здійснюватися в порядку, встановленому для проведення мітингів, маніфестацій та демонстрацій. Про це повідомляють РИА Новости.
До прийняття цього документа в РФ була закріплено широке формулювання - "в культових будівлях і спорудах і територіях, що до них відносяться, в інших місцях, наданих релігійним організаціям для цих цілей", а також "в установах і на підприємствах релігійних організацій".
Підписаний документ уточнює, що вільно проводити богослужіння можна, по-перше, "в культових та інших будівлях (приміщеннях) та спорудах, що належать релігійним організаціям на праві власності або надані їм на іншому майновому праві, а також належних до них територіях", по-друге, "на земельних ділянках, що належать релігійним організаціям на праві власності або наданих їм на іншому майновому праві" і, по-третє, "на територіях організацій, створених релігійними організаціями".
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Безперешкодно проводити релігійні ритуали можна буде тільки у місцях паломництва, на кладовищах, в крематоріях і в житлових приміщеннях.
В інших випадках публічні релігійні обряди і церемонії, включаючи молитовні та релігійні збори, які вимагають забезпечення громадського порядку і безпеки, будуть здійснюватися в порядку, встановленому для проведення мітингів, маніфестацій і демонстрацій, йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.