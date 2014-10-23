Путін заборонив молитися на вулицях Росії без дозволу

Документ уточнює, що молитовні та релігійні збори, які вимагають забезпечення громадського порядку і безпеки, будуть здійснюватися в порядку, встановленому для проведення мітингів, маніфестацій та демонстрацій. Про це повідомляють РИА Новости.

До прийняття цього документа в РФ була закріплено широке формулювання - "в культових будівлях і спорудах і територіях, що до них відносяться, в інших місцях, наданих релігійним організаціям для цих цілей", а також "в установах і на підприємствах релігійних організацій".

Підписаний документ уточнює, що вільно проводити богослужіння можна, по-перше, "в культових та інших будівлях (приміщеннях) та спорудах, що належать релігійним організаціям на праві власності або надані їм на іншому майновому праві, а також належних до них територіях", по-друге, "на земельних ділянках, що належать релігійним організаціям на праві власності або наданих їм на іншому майновому праві" і, по-третє, "на територіях організацій, створених релігійними організаціями".

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Безперешкодно проводити релігійні ритуали можна буде тільки у місцях паломництва, на кладовищах, в крематоріях і в житлових приміщеннях.

В інших випадках публічні релігійні обряди і церемонії, включаючи молитовні та релігійні збори, які вимагають забезпечення громадського порядку і безпеки, будуть здійснюватися в порядку, встановленому для проведення мітингів, маніфестацій і демонстрацій, йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.