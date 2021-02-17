Генеральний секретар запропонує лідерам країн-членів НАТО узгодити оновлення стратегічної концепції НАТО у зв'язку з новими викликами.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що треба оновити стратегічну концепцію НАТО через агресію Російської Федерації проти України і піднесення Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав під час онлайн прес-конференції в рамках проведення дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Зокрема, він заявив, що настав час оновити стратегічну концепцію НАТО для того, аби відповідати на поточні виклики і ті проблеми, що починають з'являтися, а також щоб знову підтвердити відданість євроатлантичним цінностям та зміцнити зв'язок між Європою і Північною Америкою.

"Я запропоную головам держав і урядів, коли вони зустрінуться пізніше цього року, що вони повинні домовитися про оновлення стратегічної концепції НАТО", - заявив Столтенберг.

Він нагадав, що стратегічна концепція Альянсу була узгоджена ще у 2010 році. "Але з того часу ситуація в галузі безпеки, з якою ми стикаємося, фундаментально змінилася. Для прикладу, в нинішній стратегічній концепції ми не розглядаємо зміну балансу сил і наслідки для безпеки у зв'язку з піднесенням Китаю. Ми майже не згадуємо кліматичні зміни. Я вважаю, що кліматичні зміни – це серйозний збільшувач криз, і вони дійсно впливають на нашу безпеку", - заявив Столтенберг.

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"І також у 2010 році ми працювали над тим, що ми тоді називали стратегічним партнерством з Росією. З того часу ми бачили, що Росія відповідальна за агресивні дії проти сусідів – незаконна анексія Криму, і справи фундаментально змінилися. Тож ми повинні оновити нашу стратегічну концепцію", - наголосив Столтенберг.

Він висловив сподівання, що лідери країн-членів НАТО погодяться розпочати процес оновлення цієї стратегічної концепції.

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Автор: Віталій Саєнко