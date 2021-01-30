Московська влада зазначає, що магазинам і кафе рекомендували закритися 31 січня.

Московська влада рекомендувала закрити магазини і кафе в центрі міста 31 січня у зв'язку з акціями на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Читайте такожУ Москві затримали брата НавальногоПро це повідомив заступник мера столиці Олексій Немерюк, пише РБК. Немерюк підкреслив, що міра носить рекомендаційний характер. За його словами, ГУМ, ЦУМ і торговий центр "Охотний ряд" ухвалили рішення закритися в цей день за власною ініціативою.

"У їхньому рішенні немає нічого надприродного", враховуючи, що влада не проводила жодної спеціальної наради з представниками підприємств громадського харчування. Компенсацій і якихось послаблень за це абсолютно не передбачено", - сказав він.

Рекомендації про закриття передбачені для тих закладів, які перебуваю в радіусі ста метрів від Луб'янки. Після 19:00 вони зможуть відновити роботу.

Акції на підтримку Навального: деталі

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального запланували в неділю 31 січня провести акції на центральних площах 53 російських міст. Початок мітингів о 12: 00.

У Москві прихильники опозиціонера планують зібратися на Старій площі, а також на Луб'янській площі, де розташована штаб-квартира ФСБ.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили у Петербурзі та Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: УНІАН