За словами ексканцлерки ФРН, Путін не стояв би осторонь і спостерігав за вступом України в Альянс.

Повномасштабна війна в Україні почалась б раніше, якби Київ почав рух до НАТО. Про це в інтерв'ю Бі-Бі-Сі сказала колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

За її словами, агресія РФ почалася б раніше, якби вона не заблокувала вступ України до НАТО у 2008 році.

"Ми побачили б військовий конфлікт навіть раніше. Мені було абсолютно ясно, що президент (РФ - УНІАН) Путін не стояв би осторонь і спостерігав за вступом України в НАТО", - зазначила політикиня.

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Вона підкреслила, що в такому випадку "Україна як держава точно не була б такою підготовленою, як у лютому 2022 року". Крім того, екс-канцлерка висловила занепокоєння з приводу нових погроз Путіна щодо застосування ядерної зброї:

"Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти використанню ядерної зброї".

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, до кінця року Коаліція дронів виділить 1,8 млрд євро на безпілотники для України. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, це рішення дозволить посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного року Україна продовжить нарощувати власне оборонне виробництво. Зокрема, у 2025 році планується виготовити не менше 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис. ракет і ракет-дронів.

Крім того, здійснюється подальший пошук рішення для збиття ударних дронів типу "Шахеду" за допомогою FPV.

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