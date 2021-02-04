Міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде заявила, що урегулювання конфліктів є твердим пріоритетом шведського головування в ОБСЄ.

Чинна голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде зустрілась з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим для обговорення ситуації в Україні.

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, Лінде зустрілась з Лавровим в рамках візиту до Москви, який став її другим офіційним візитом на посаді голови ОБСЄ після відвідання України.

Зокрема, вона повідомила Лаврову про пріоритети головування Швеції в ОБСЄ цього року.

"Разом з моїм колегою міністром закордонних справ Лавровим ми визначили напрямки, де ми бачимо потенціал для співпраці для того, аби добитися реальних змін на місцях в регіоні ОБСЄ", - заявила Лінде.

Вона наголосила, що урегулювання конфліктів є твердим пріоритетом шведського головування і що велика частина розмови з Лавровим стосувалася нинішніх конфліктів і криз довкола нагорного Карабаху, України, Молдови, Грузії і Білорусі. "Ми домовились про потребу подальшої активної участі ОБСЄ", - сказала Лінде.

Глава МЗС Швеції заявила, що як голова ОБСЄ працюватиме, аби мати постійну взаємодію на найвищих рівнях для пошуку стійких рішень для криз і конфліктів.

"Це треба зробити відповідно до міжнародного права і з повною повагою до принципів і зобов'язань ОБСЄ", - наголосила вона.

При цьому, говорячи про останні події у Росії, пов'язані з масовими затриманнями протестувальників, Лінде також відзначила важливість усім країнам-учасницям ОБСЄ дотримуватися їхніх зобов'язань у людському вимірі. Голова ОБСЄ зауважила, що довготривала безпека не може бути досяжною без поваги до прав людини.

Також вона зустрілася з представниками громадянського суспільства РФ для обговорення ситуації з правами людини і демократією в Росії. Лінде наголосила на важливості виразного залучення жінок в усі процесі, пов'язані з миром і конфліктами.

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Анн Лінде: позиція щодо окупації Донбасу і Криму

14 січня Лінде під час представлення пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році заявила, що територіальна цілісність України має бути відновлена включно з територією окупованого Росією Криму. На її думку, ситуація в Україні вимагає спрямованої уваги ОБСЄ.

20 січня Лінде відвідала зону проведення операції Об’єднаних сил та заявила про пріоритетність врегулювання ситуації на Донбасі. Лінде закликає робити більше для покращення умов життя цивільного населення на Донбасі.

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Автор: Віталій Саєнко