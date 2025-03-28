Президент України нагадав, що Путін є воєнним злочинцем, і потрібен максимальний тиск, аби змусити його припинити війну.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував бажання ініціатора війни проти України, російського диктатора Володимира Путіна встановити в нашій державі тимчасове управління під егідою Організації Об'єднаних Націй. Відповідну заяву глава держави зробив під час брифінгу.

Зеленський відреагував на слова диктатора про буцімто необхідність створення певного тимчасового керівництва в Україні під егідою ООН для проведення виборів. Глава держави наголосив, що в Україні влада легітимна, а він є законно обраним президентом.

"У нас обирає народ згідно з нашою Конституцією. Так само зробив і Європейський Союз. Наші європейські партнери, всі спростували це навіть як можливість. Усі розуміють, що президент України є законним, легітимним, а Путін є військовим злочинцем. Тобто це така відповідь на сьогодні всього цивілізованого світу", - сказав Зеленський.

Відео дня

Також президент України пояснив, чому Путін вдається до таких вчинків.

"Путін це робить з іншої причини. Питання не в тому, хто легітимний, на його думку, хто нелегітимний. Він знаходить постійно ту чи іншу причину, щоб не закінчувати війну. Він боїться перемовин з Україною, він боїться перемовин зі мною особисто. А виключаючи Україну в принципі таким чином, він показує, що для нього Україна не є суб'єктом. Хоча я вважаю, що проблема в іншому: аргументів у перемовинах з українською стороною у нього немає", - наголосив Зеленський.

Він повторив, що Путін дійсно є злочинцем, а його військові є окупантами.

"Вони дійсно знаходяться на нашій території незаконно і вони дійсно повинні за це відповідати. Все, що він робить, відтягує будь-який процес перемовин і відтягує будь-які можливості кроків до закінчення війни. Він не хоче закінчувати війну, тому ще раз говоримо про те, що тиску на нього мало. Для нас дуже важливо, щоб все це визнали Сполучені Штати Америки. Європа абсолютно консолідовано це розуміє", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що Європа буде продовжувати готувати і запроваджувати санкційні пакети, навіть якщо хтось у Європі буде блокувати:

"Це буде не просто, але буде знаходити інші шляхи".

Водночас для України важливо, аби США доєдналися до "жорсткої санкційної позиції, позиції максимального дипломатичного тиску на Путіна", якщо він не буде демонструвати бажання припинити війну.

Як сказав Зеленський, в Україні дуже очікують на жорсткі відповіді.

Путін хоче встановити "тимчасову владу" в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, диктатор Путін запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Він заявив, що готовий обговорювати це зі США та європейськими країнами.

Путін стверджує, що із таким тимчасовим урядом можна починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".

При цьому, як наголосив Зеленський, Україна у принципі погодилася б говорити не з Путіним, а з кимось, хто би представляв Росію.

"Я думаю, у Росії є бізнеси і багато різних регіонів, включаючи окремі серйозні напрямки бізнесу, і ми би з ними спілкувалися, якщо у них є бачення, як закінчити війну, якщо вони готові йти всупереч тому, що Путін не хоче закінчити, а якісь люди хочуть, то чому б ні? Я думаю, що є там якась опозиція, яка боїться Путіна. Може, вони не будуть боятися, якщо Європа, Америка і Україна будуть готові говорити з опозицією, why not (чому б ні?)", - сказав Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: