Найімовірніше, ця функція не буде доступна для українських користувачів.

Інформація про те, що Apple збирається дозволити встановлення сторонніх додатків на пристроях iOS, циркулює в пресі і соцмережах весь 2023-й, але в останні тижні відомостей про це стає все більше. Спочатку вважалося, що цю функцію додадуть разом з iOS 17, але цього так і не сталося. Тепер журналіст Bloomberg Марк Гурман стверджує, що свобода все-таки прийде на iOS в 2024 році.

Ймовірно, така можливість з'явиться вже в iOS 17.3 або 17.4. Відомо, що до березня 2024 року яблучні користувачі точно отримають можливість ставити додатки в обхід App Store.

Власники iOS-пристроїв зможуть купувати і завантажувати додатки безпосередньо з сайтів розробників. Це дозволить розробникам не платити комісію Apple 15-30%. Разом з тим Гурман зазначає, що Apple буде "жорстко контролювати цей механізм".

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Як відомо, в листопаді минулого року офіційно набув чинності Закон Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA). Він, крім усього іншого, зобов'язує Apple зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел. Купертинівці виступають проти цього закону, але їм доведеться його дотримуватися, при цьому часу у компанії є до березня 2024 року.

Є нюанс

Установка додатків на iOS в обхід App Store, найімовірніше, з'явиться тільки в країнах Євросоюзу, оскільки саме цей регулятор прийняв законопроєкт, що зобов'язує відкрити доступ маркетплейсам.

Нещодавно в Айфонах з'явився механізм проти обходу блокувань, який, як очікується, Apple активує одночасно з новою функцією. Таким чином, користувачі з США або України не зможуть виставити в налаштуваннях iPhone європейський регіон, щоб встановлювати сторонні додатки.

Як УНІАН вже розповідав, Google вирішила скористатися тиском ЄС на Apple і разом з головними європейськими операторами спробує відвоювати у Apple її сервіс iMessage, зробивши його сумісним з іншими пристроями.

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