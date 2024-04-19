На такий крок компанія пішла за наказом китайського уряду.

Компанія Apple видалила додатки WhatsApp і Threads від Meta Platforms зі свого китайського магазину App Store за наказом китайського уряду, який послався на міркування національної безпеки, пише Reuters.

Два інших іноземних додатки для обміну повідомленнями – Telegram і Signal –також були видалені з магазину, згідно з даними компаній Qimai і AppMagic, що займаються відстеженням додатків.

Зазначається, що видалення цих чотирьох додатків свідчить про зростаючу нетерпимість з боку центрального уряду Китаю до принаймні деяких іноземних сервісів онлайн-повідомлень, які виходять з-під його контролю. Це також свідчить про меншу свободу дій для Apple в Китаї.

Відео дня

Правляча партія Китаю продовжує посилювати контроль над використанням Інтернету в країні, запроваджуючи повну цензуру чутливих тем у соціальних мережах і моніторинг комунікації. Пекін запропонував політику, спрямовану на скорочення часу, який діти проводять в Інтернеті.

Видалення WhatsApp і Threads відбувається напередодні голосування в законодавчому органі США щодо законопроекту, який змусить китайську компанію ByteDance продавати TikTok, інакше їй загрожує заборона на ринку США.

Технологічні новини

Європейська комісія попередила, що Apple, Google і Meta можуть не дотримуватися нових правил цифрової конкуренції, оскільки вона почала розслідування, які можуть призвести до штрафів.

Раніше УНІАН писав, що компанія Apple готується розділити App Store "на дві частини", одна – для Європи, інша – для решти світу. Зміни необхідні, щоб магазин відповідав новим місцевим законам.

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