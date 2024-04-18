Ця проблема, схоже, насамперед зачіпає моделі серії Galaxy S21.

У мережі з'являється безліч повідомлень про проблеми з дисплеєм, що виникають на деяких старих смартфонах Samsung Galaxy. Проблема проявляється у вигляді тонкої вертикальної зеленої лінії, яка виникає в різних частинах девайса і заважає нормально натискати на екран.

Про це пишуть на Reddit і Samsung Community. Ця проблема, схоже, насамперед зачіпає моделі серії Galaxy S21, причому найчастіше згадуються Galaxy S21 Ultra і S21 FE.

Деякі користувачі Galaxy відзначають, що зелена лінія з'явилася після встановлення квітневого оновлення. Втім, точна причина неполадок невідома. Однак, той факт, що дана проблема зберігається і після скидання налаштувань до заводських припускає потенційний дефект обладнання.

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Згідно з припущенням фахівців, проблема може бути в несправному роз'ємі дисплея або гнучкому кабелі. Ці внутрішні компоненти з'єднують екран з основною платою смартфона, і будь-яке їхнє ушкодження або ослаблення може призвести до несправності дисплея. А оновлення системи могло бути одним із факторів, що погіршили ситуацію.

Samsung ще не коментувала проблему зі смартфонами. Однак схожі лінії раніше з'являлися в моделях Galaxy S20. Тоді компанія пропонувала безкоштовний ремонт або заміну зламаних смартфонів.

Наприкінці 2023 року після оновлення до One UI 6.0 користувачі Samsung скаржилися на "вигоряння" екрана у своїх смартфонах. При цьому власники iPhone зіткнулися з аналогічною проблемою.

Раніше Samsung підтвердила, що очікуване оновлення One UI 6.1 з ШІ-функціями, яке спочатку з'явилося на Galaxy S24, у травні добереться до флагманів 2021 і 2022 років. Щоправда, вони отримають злегка урізаний функціонал.

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