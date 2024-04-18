Користувачі Samsung Galaxy повідомляють про появу зеленої лінії на екрані / фото 9too5Google

У мережі з'являється безліч повідомлень про проблеми з дисплеєм, що виникають на деяких старих смартфонах Samsung Galaxy. Проблема проявляється у вигляді тонкої вертикальної зеленої лінії, яка виникає в різних частинах девайса і заважає нормально натискати на екран.

Про це пишуть на Reddit і Samsung Community. Ця проблема, схоже, насамперед зачіпає моделі серії Galaxy S21, причому найчастіше згадуються Galaxy S21 Ultra і S21 FE.

Деякі користувачі Galaxy відзначають, що зелена лінія з'явилася після встановлення квітневого оновлення. Втім, точна причина неполадок невідома. Однак, той факт, що дана проблема зберігається і після скидання налаштувань до заводських припускає потенційний дефект обладнання.

Відео дня

На дисплеях Samsung Galaxy з'являється тонка зелена лінія

Згідно з припущенням фахівців, проблема може бути в несправному роз'ємі дисплея або гнучкому кабелі. Ці внутрішні компоненти з'єднують екран з основною платою смартфона, і будь-яке їхнє ушкодження або ослаблення може призвести до несправності дисплея. А оновлення системи могло бути одним із факторів, що погіршили ситуацію.

Samsung ще не коментувала проблему зі смартфонами. Однак схожі лінії раніше з'являлися в моделях Galaxy S20. Тоді компанія пропонувала безкоштовний ремонт або заміну зламаних смартфонів.

На дисплеях Samsung Galaxy з'являється тонка зелена лінія

Наприкінці 2023 року після оновлення до One UI 6.0 користувачі Samsung скаржилися на "вигоряння" екрана у своїх смартфонах. При цьому власники iPhone зіткнулися з аналогічною проблемою.

Раніше Samsung підтвердила, що очікуване оновлення One UI 6.1 з ШІ-функціями, яке спочатку з'явилося на Galaxy S24, у травні добереться до флагманів 2021 і 2022 років. Щоправда, вони отримають злегка урізаний функціонал.

Вас також можуть зацікавити новини: