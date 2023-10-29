Також понтифік закликав до негайного звільнення заручників, захоплених ХАМАС 7 жовтня.

Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС і знову звернувся із закликом звільнити заручників, утримуваних в секторі Гази.

"Давайте не будемо відмовлятися від можливості скласти зброю припиніть вогонь. Брати і сестри, зупиніться! Війна - це завжди поразка", - заявив він, виступаючи з щотижневим зверненням, передає Reuters.

Говорячи про "важку ситуацію" на Близькому Сході, він зазначив, що "в Газі повинна бути можливість гарантувати надання гуманітарної допомоги.

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Франциск також закликав до негайного звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАС ще 7 жовтня.

Виступ Папи Римського прозвучав на тлі розширення наземних операцій ізраїльських військ проти ХАМАС в секторі Гази.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Напад супроводжувався масованою ракетною атакою на ізраїльську територію. Відтоді загострення в арабо-ізраїльському конфлікті продовжує наростати. Кілька днів тому ЦАХАЛ розширив спецоперацію на території сектора Гази.

28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звернувся до нації і оголосив про початок "другої війни за незалежність" його країни.

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