Торік Папа Римський заговорив про відхід з посади через стан здоров'я.

Папа Римський Франциск присвоїв 21 прелату високий ранг кардинала. У такий спосіб він значно підвищив відсоток обраних ним виборців, які матимуть право голосувати за його наступника. Його обиратимуть в разі смерті або відставки Франциска, пише Reuters.

Нові кардинали походять із США, Франції, Італії, Аргентини, Швейцарії, Південної Африки, Іспанії, Колумбії, Південного Судану, Гонконгу, Польщі, Малайзії, Танзанії, Венесуели та Португалії.

Південний Судан отримав свого першого кардинала, а Малайзія — другого у своїй історії. Вісімнадцять із 21 оголошених кардиналів є молодшими за 80 років і, таким чином, згідно з церковними правилами, мають право брати участь у таємному конклаві для обрання наступного Папи. Зараз є 137 кардиналів-виборців, приблизно 73% з них обрані Франциском.

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Папа Римський Франциск - що відомо про його можливу відставку

86-річний Хорхе Маріо Бергольо був обраний папою на конклаві 2013 року після того, як його попередник Бенедикт XVI зрікся Святого престолу через поганий стан здоров'я.

У 2022 році Франциск розтягнув зв'язки правого коліна і через лікування пропустив заплановану поїздку до Африки. Після цього він почав користуватися кріслом-коляскою, ходунками і тростиною, щоб пересуватися. У червні поточного року Франциск був ушпиталений, йому зробили операцію. Це вже третя госпіталізація після його обрання Папою у 2013 році.

В липні 2022 року Папа Римський заговорив про відхід з посади через стан здоров'я.

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