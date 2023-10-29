"Я був неправий", - зазначив прем'єр Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вибачився за свою заяву про те, що ніхто, включаючи служби безпеки і розвідки, його не попереджав про майбутній напад бойовиків ХАМАСу.

"Я помилявся. Те, що я сказав, не повинно було бути сказано, і я прошу вибачення за це. Я повністю підтримую всіх керівників силових структур. Я посилаю сили начальнику штабу ЦАХАЛ, а також командирам і солдатам ЦАХАЛу, які знаходяться на передовій і борються за наш дім", - написав він у соціальній мережі Х.

Напередодні 28 жовтня, Нетаньягу розкритикував спецслужби Ізраїлю, що, як пише Financial Times, викликало бурю засудження як з боку його союзників, так і з боку ворогів.

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Жорстко відреагували на повідомлення прем'єр-міністра Ізраїлю у військовому кабінеті.

"Цей скандал є ознакою напруженості всередині керівництва Ізраїлю, що бореться з наслідками теракту 7 жовтня, який багато хто вважає одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки в історії. Аналітики порівняли це з нездатністю країни передбачити спільний напад єгипетських і сирійських військ у 1973 році, що поклало початок війні Судного дня", - йдеться у публікації.

Війна Ізраїлю і ХАМАС - ще одна заява Нетаньягу

Як писав УНІАН, 28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до нації і оголосив про початок "другої війни за незалежність" його країни.

За його словами, другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАС почався з введенням сухопутних сил на контрольовану терористичним палестинським угрупуванням територію сектора Гази. Нетаньягу заявив, що рішення про початок наземного вторгнення було ухвалено одноголосно.

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