Сьогодні російський суд постановив заарештувати Навального на місяць.

Штаби Олексія Навального по всій Росії у зв'язку з його взяттям під варту негайно починають підготовку до масштабних мітингів. Акції мають відбутися найближчої суботи, 23 січня.

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Про це у Twitter повідомив керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков. За його словами, прихильники політика не мають наміру чекати нового суду і вимагатимуть його негайного звільнення.

«Ми всі розуміємо: єдина провина Навального в тому, що він наважився вижити після того, як Путін отруїв його. І не лише вижив, а й розслідував цей замах на вбивство. Те, що Путін за це кинув його у в'язницю — майже настільки ж мерзенний злочин, як і сам замах», - висловився Волков.

Повернення Навального в Росію

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво".

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію в якості умовно засудженого за злочин.

Сьогодні в підмосковних Хімках суд заарештував опозиціонера Олексія Навального на 30 діб. Засідання проводилося в "виїзному режимі". Сам Навальний назвав процес свавіллям і насмішкою над правосуддям.

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Автор: Дмитро Захаров