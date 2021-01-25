Німеччина наполягає на тому, щоб почекати й подивитися, що з Навальним буде через 30 днів.

Євросоюз не буде карати Росію новими санкціями за ув'язнення опозиціонера Олексія Навального за однієї умови: Кремль повинен відпустити його на волю. Про це заявили міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні. Наступного тижня головний європейський дипломат вирушить в Москву.

Як пише Reuters, попри заклики країн Балтії, а також Італії й Румунії запровадити нові санкції проти російських чиновників, Німеччина наполягала на тому, щоб дати Кремлю більше часу.

"Ми домовилися сьогодні дочекатися подальшого судового рішення, почекати й подивитися... чи Олексія Навального відпустять на свободу через 30 днів", - сказав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Читайте такожПрезидент Польщі закликав ЄС посилити санкції проти РосіїВерховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель сказав, що наступного тижня вирушить в Москву, щоб спробувати переконати Кремль відпустити як самого Навального, так і учасників протестів на його підтримку, який арештували у минулі вихідні. Лідери ЄС можуть обговорити подальші дії на запланованому саміті 25-26 березня.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що ЄС повинен послати "дуже чіткий і рішучий сигнал" Москві, схваливши санкції в рамках нових положень щодо захисту прав людини. Вони дозволяють швидко схвалити замороження активів і заборонити перетинати кордон європейських країн.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Переклад: Лесь Димань