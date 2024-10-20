Саме тому НАТО має бути готовим і потребує збройних сил, які зможуть цьому протистояти.

Росія зазнала в Україні досить великих втрат. Але російські збройні сили вивчають, вдосконалюють і впроваджують досвід війни, заявив в інтерв'ю Der Spiegel головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі.

"Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого альянсу. Ними командують ті самі люди, які вже сприймають нас як ворогів і потім будуть дуже злитися на те, як пройшла війна. Тож матимемо суперника з реальними навичками, масовістю та чітким наміром. Ось чому ми маємо бути готові і потребуємо збройних сил, які зможуть цьому протистояти", - заявив Каволі.

Генерал зауважив, що Росія є постійною загрозою для альянсу та безпеки в усій Європі, тому що Москва все більше грає з такими гравцями, як Китай і Північна Корея. Це робить її глобальною проблемою, абсолютно новою динамікою.

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"Загроза дуже серйозна. Я вважаю за краще описати, наскільки це гостро по відношенню до нас. НАТО має мати більше можливостей, ніж наш супротивник. Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати", - додав американський командувач.

Що говорять у НАТО про ймовірний напад Росії

Як повідомляв УНІАН, згідно з моделюванням можливого нападу Росії на східний фланг НАТО у 2027 році, альянсу знадобиться 10 днів для активації п'ятої статті про колективну оборону.

Згідно з прогнозом, у випадку найгіршого сценарію Балтійські країни можуть залишитися без зовнішньої допомоги протягом 10 днів, перш ніж НАТО застосує п'яту статтю і відправить підкріплення. "Потрібно виграти час", - пояснює генерал Брідлав. За його словами, оборона почнеться з підтримки з повітря та моря, а важка наземна техніка буде залучена пізніше.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наразі Росія "не має ні наміру, ні можливості" напасти на жодну з країн Альянсу".

Колишній верховний головнокомандувач НАТО, адмірал Військово-морських сил США у відставці Джеймс Ставрідіс попередив, що російське військове командування буде протистояти будь-яким навчанням Альянсу в Балтійському морі. Екскомандувач НАТО вважає, що "в наступному місяці вони росіяни можуть перейти до короткочасної кібер- та електронної війни".

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