У Німеччині 13 років не діяв закон про обов'язкову військову службу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна повинна бути готовою до війни та пропонує запровадити 6-місячну службу в армії, повідомляє німецьке видання zdf.heute.

Видання зазначає, що після 13 років припинення обов'язкової військової служби, очільник Міноборони Німеччини представив ідею знову набрати солдатів. Крім того, він має намір набрати 200 тисяч резервістів та поширити військовий обов'язок на жінок.

"За оцінками всіх міжнародних військових експертів, слід виходити з того, що Росія зможе здійснити військовий напад на державу НАТО або сусідню державу з 2029 року", - пояснив Пісторіус такі рішення. Відео дня

Міністр планує розсилати 18-річним хлопцям та дівчатам анкети, щоб з'ясувати, хто з них готовий до служби. Їх отримають 400 тисяч людей, з яких відберуть 40 тисяч та викличуть їх на військові збори.

"Відбір здійснюється на основі критеріїв якості. Пісторіус припускає, що його концепція означатиме, що Бундесвер щороку зможе набирати 5000 додаткових солдатів. Мета – щороку збільшувати цю кількість", - йдеться у матеріалі.

Крім того, до обов'язкової військової служби закликають жінок.

"Більше не доречно орієнтуватися лише на молодих чоловіків. Усі статі належать до Бундесверу, і жінки також хочуть зробити свій внесок", - заявила уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль.

Ризики нападу РФ на країни НАТО - позиція партнерів України

Як писав УНІАН, Варшава заявила про ризик нападу Росії. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає такий сценарій цілком ймовірний.

"Якщо подивитися на світ із Варшави, то за 200 км на північ розташований російський анклав Калінінград. Там знаходиться 100 атомних боєголовок, росіяни їх там тримають. До того ж Білорусь поруч. Тобто це означає, що напад на Євросоюз є абсолютно ймовірним", - заявив він.

До потенційної наземної війни з РФ також готується НАТО з залученням військ США. Альянс розробляє "сухопутні коридори", щоб дозволити силам союзників швидше досягти лінії фронту.

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