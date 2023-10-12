Це далеко не перший російський дрон, що впав в Румунії.

На території Румунія виявили вирву від вибуху російського дрона після нічної атаки РФ на українську портову інфраструктуру.

Як повідомляє Міністерство національної оборони Румунії, сьогодні вночі в районах округів Тулча і Галац оголошували повітряну тривогу у зв'язку із запуском російських дронів.

Згодом був обстежений район в околицях Плауру, повіту Тулча і виявлена вирва на місці можливого падіння і вибуху дрона на рослинній території на березі річки Кілія, приблизно в 3 км від міста Плауру.

Відео дня

Зазначається, що підрозділи Міноборони Румунії продовжують моніторинг повітряного простору та дослідницькі місії в районах, де можуть виникнути ризики внаслідок російських атак.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади Російської Федерації на деякі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади невиправдані і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - наголошується в повідомленні.

Російські дрони в Румунії

В останні місяці, коли Росія почала цілеспрямовано знищувати українську портову інфраструктуру, удари наносилися в тому числі по об'єктах в безпосередній близькості від Румунії. Зафіксовано вже кілька випадків, коли російські дрони або їх уламки падали на румунській території.

13 вересня у Румунії вперше оголосили повітряну тривогу - через атаку росіян по Україні. Для жителів румунських населених пунктів на кордоні почали споруджувати тимчасові бетонні укриття.

Також ЗМІ повідомляли, що Румунія перекидає засоби ППО ближче до селищ, розташованих через річку від України, а також збільшує кількість військових спостережних пунктів і патрулів в цьому районі.

Вас також можуть зацікавити новини: