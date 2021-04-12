Речник МЗС Ірану визнав, що в ході аварії були пошкоджені центрифуги IR-1 для збагачення урану.

Тегеран поклав відповідальність за аварію на ядерному підземному комплексі в місті Натанз на Ізраїль, а також пригрозив йому «відплатою».

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Як повідомляє AP, відповідний коментар дав речник МЗС Ірану Саїд Катібзадей (Saeed Khatibzadeh).

Зазначається, що Ізраїль безпосередньо не взяв на себе відповідальність за саботаж. Проте ЗМІ повідомили, що силовики Ізраїлю організували масштабну кібератаку на комплекс.

Речник МЗС Ірану визнав, що в ході аварії були пошкоджені центрифуги IR-1 для збагачення урану. Він пообіцяв, що Ізраїль отримає відповідь за цей інцидент.

Що сталося на ядерному комплексі в Ірані

11 квітня, на стратегічному ядерному об'єкті в іранському місті Натанз сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Причина аварії встановлюється.

Іранська влада назвала подію результатом "ядерного тероризму".

Ядерна угода з Іраном: що відомо

У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Великобританія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду, яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує "виключення" з їх дії.

У травні 2018 року США вийшли з цієї Угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках угоди, а 6 січня 2020 оголосив про відмову від "останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг", і заявив, що тепер "обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося".

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Автор: Дмитро Захаров